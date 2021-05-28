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Güney’de Astrazeneca aşısı sadece 50 yaş üstü kişilere yapılacak

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Güney Kıbrıs’ta, AstraZeneca aşısının sadece 50 yaş üstü kişilere yapılması kararı alındı. Kuzey’de ise bu aşının uygulaması 35 yaşa kadar inmişti

Güney’de Astrazeneca aşısı sadece 50 yaş üstü kişilere yapılacak
 
 
Güney Kıbrıs’ta, Korona virüs salgınıyla mücadelede kullanılan aşılardan biri olan AstraZeneca aşısının sadece 50 yaş üstü kişilere yapılması kararı alındı.
Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ta uygulanan aşılar ve aşılama programına ilişkin görüşünü talep ettiği Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nun önceki gün AstraZeneca aşısının 50 yaş üstü kişilere yapılmasını önerdiğini yazdı.
Gazete, kurulun bu önerisinin akabinde açıklamada bulunan Rum Sağlık Bakanlığı’nın, kurulun görüşünün benimsendiğini ve AstraZeneca aşılarının 50 yaş üzeri kişilere uygulanması yoluna gideceğini duyurduğunu aktardı.
Habere göre, 50 yaş altı kişiler ise “mRNA” aşıları olarak bilinen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını olacak.
Öte yandan, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan kişilerin, ilk doz sonrasında ciddi bir tromboz/trombositopeni sendromu semptomu göstermemeleri kaydıyla ikinci dozu da olabilecekleri ifade edildi.
KUZEY’DE ASTRAZENECA AŞILAMASI 35 YAŞA İNDİ
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta, AstraZeneca aşısının sadece 50 yaş üstü kişilere yapılması kararı alınırken, Kuzey Kıbrıs’ta ise böyle bir uygulamaya gidilmedi.
Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşılarını 26 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapmaya başladı.
 
 
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