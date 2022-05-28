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Güney’de aile faciası

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Larnaka’ya bağlı Pirga köyünde aile faciası yaşandı. 70 yaşındaki baba, tartıştığı 45 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

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Güney’de aile faciası

 
Larnaka’ya bağlı Pirga köyünde önceki akşam meydana gelen bir olayda 70 yaşındaki babanın, av tüfeğiyle, 45 yaşındaki oğlunu vurduğu belirtildi.
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, bu olaya geniş bir şekilde yer verdi.
Diğer aile üyelerinin de evde olması nedeniyle olayın daha kötü hal almasının engellendiğini yazan gazete 70 yaşındaki baba ile oğlu arasında arbede yaşandığını, bu esnada adamın av tüfeğini kaparak oğluna ateş ettiğini belirtti.
Adamın daha sonra Lefkara Polis Karakoluna giderek oğlunu başından vurduğunu ve öldürdüğünü itiraf  ettiğini belirten gazete, nihayetinde 45 yaşındaki oğulun, elinden yaralandığının anlaşıldığını ve olay yerine gelen ambulansla Larnaka Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü yazdı.
Gazete henüz teyit edilmemiş bilgilere dayanarak, baba ile oğulun, ekonomik nedenlerden dolayı sürekli kavga ettiğini belirtti.
Gazete haberinde ayrıca evde bulunan ikinci oğulun, babasının elinden silahı almak isterken 45 yaşındaki oğulun yaralandığını da yazdı.
 
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