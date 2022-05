İş dünyasının acı kaybı

Kale Boya direktörü Hasan Onalt yaşamını yitirdi



Ülkemizin tanınmış iş insanlarından, Kale Boya direktörü Hasan Onalt yaşamını yitirdi.

Onalt, bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi görüyordu.

Yaşadığı yer olan Aslanköy'e yaptığı büyük yatırımlarla bölge tarafından sevilip sayılan Onalt'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Onalt, dün saat 16.00’da Aslanköy mezarlığında toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş insanı Hasan Onalt’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı; Onalt’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Tatar’ın mesajı şöyle:

“Ülkemizin sevilen iş insanlarından, yaptığı yatırımlarla yüzlerce vatandaşımıza iş imkânı sağlayan Hasan Onalt’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yatırımlarına 9 fabrika ile devam ederek ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Hasan Onalt; Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargoları aşmış, 5 ülkeye ihracat yapmayı başarmış örnek bir girişimciydi.

Dünya markası yaratan Onalt’ın başarısı, uluslararası altın kalite ödülleriyle de tescillenmiş, Kıbrıs Türkü’nün gerekli olanaklar sağlandığı takdirde nelere muktedir olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Hasan Onalt’ın başarı öyküsü her daim Kıbrıs Türk sanayicisine ilham verecektir"

SANAYİ ODASI: HER ZAMAN SAYGI VE SEVGİYLE ANILACAK

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yaşamını kaybeden Onalt Sanayi’nin kurucusu Hasan Onalt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, “Ülkemiz ve odamız çok önemli bir değerini daha yitirdi. Onalt Sanayi’nin kurucusu, Kale Boya markasının babası Hasan Onalt hayata veda etti. Çalışkanlığı, insani ilişkileriyle sevilen ve sayılan Hasan Onalt, ülkesine yaptığı değerli yatırımla ve odamıza kattığı değerlerle her zaman saygı ve sevgiyle anılacak.” ifadelerine yer verildi.

Onalt’ın oda kurulunda üyelik ve As Başkanlık görevleri üstlenerek, gelişip büyümesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtilen mesajda, “Ülkesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Hasan Onalt, bunu sıfırdan başlayarak bugün ülkemizin sayılı yatırımları arasına çıkardığı kuruluşuyla da ispatlamıştır.” denildi.

Mesajda, Onalt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları belirtilerek, merhuma Tanrı’dan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.