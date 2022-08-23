Güney Kıbrıs’ta, yeni HIV-1 virüsü keşfedildi

Güney Kıbrıs’ta, AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin yeni bir rekombinant tür keşfedildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Üniversitesi bilim insanları ile ABD'nin Yeni Meksika eyaletindeki Uluslararası HIV Laboratuvarı arasındaki iş birliği sonucu “CRF91_cpx” şeklinde isimlendirilen yeni bir tür keşfedildiğini yazdı.

Gazete bu türün, Kıbrıs’ta ikamet eden HIV-1 virüsü taşıyan 14 kişi arasında tespit edildiğini kaydetti.

