Güney Kıbrıs’ta, yeni HIV-1 virüsü keşfedildi

Güney Kıbrıs’ta, AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin yeni bir rekombinant tür keşfedildiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Üniversitesi bilim insanları ile ABD'nin Yeni Meksika eyaletindeki Uluslararası HIV Laboratuvarı arasındaki iş birliği sonucu “CRF91_cpx” şeklinde isimlendirilen yeni bir tür keşfedildiğini yazdı.
Gazete bu türün, Kıbrıs’ta ikamet eden HIV-1 virüsü taşıyan 14 kişi arasında tespit edildiğini kaydetti.
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