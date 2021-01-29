Güney Kıbrıs, yolsuzluk sıralamasında 180 ülke arasında 42. sırada

Rum basınından Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yolsuzlukla ilgili 2020 yılı sıralamasında 42. sırada bulunduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu listede 180 ülkenin yer aldığı belirtildi.

EL CEZİRE’NİN VİDEOSUYLA İLGİLİ POLİS SORUŞTURMASINDA GELİŞME

Gazetenin, bir başka haberinde de, El Cezire’nin yayınladığı videoda yer alan yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili polis soruşturmasında gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Gazete, polisin meseleye müdahil olan farklı kişilerden topladığı delillerin analiz edildiğini ve yeni ifadeler alındığını yazdı.

Polisin incelemeye aldığı elektronik posta adreslerinde, videoda bulunan bazı kişiler arasındaki mesajlaşmaların tespit edildiğini kaydeden gazete, bu mesajlaşmalarda vatandaşlıklardan ve bu konuda nasıl hareket edileceğinden bahsedildiğini belirtti.

Haberde, başlarda ifade vermeyi reddeden bir kişiden bir süre önce çok önemli bir ifade alınmasıyla bir önemli gelişme daha yaşandığı ve bunun, soruşturmanın seyrine ışık tutacağı ifade edildi.

10 AVUKATLIK BÜROSU MERCEK ALTINDA

Bu arada, Politis gazetesi de, 50’den fazla vatandaşlık başvurusunu yapan 10 avukatlık bürosunun mercek altında bulunduğunu yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in avukatlık bürosunun, Rum Barolar Birliği tarafından idari para cezasına çarptırılan avukatlık büroları arasında bulunmadığı kaydedildi.