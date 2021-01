En değerli yerini atıyormuşuz

Limon, C vitamini, lif ve çeşitli faydalı bitki bileşiklerinde yüksek oranda bulunur. Bu besinler çeşitli sağlık yararlarından sorumludur. Aslında limon kalp sağlığını, kilo kontrolünü ve sindirim sağlığını destekleyebilir. İşte limonların kanıta dayalı 6 sağlık yararı. LİMONUN KANITA DAYALI FAYDALARI Limonun tam kaynağı bilinmemektedir, ancak değerinin belgelenmiş kanıtı neredeyse 2.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Limon suyu da tıbbi olarak yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. İnsanlar virüslerden korunmak için limon suyunu kullandılar ve etkili bir soğuk tedavi olarak bal ve zencefil ile karıştırdılar. Limondaki antibakteriyel bileşikler, diş eti iltihabı gibi ağız enfeksiyonlarını iyileştirebilir ve sindirim sisteminde bir müshil görevi görebilir. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER Limon iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bir limon, günlük alımın yüzde 51'i olan yaklaşık 31 mg C vitamini sağlar. Araştırmalar, C vitamini açısından zengin meyve ve sebze yemenin kalp hastalığı ve felç riskinizi azalttığını gösteriyor. Ancak, kalbinize iyi geldiği düşünülen sadece C vitamini değildir.

Limondaki lif ve bitki bileşikleri ayrıca kalp hastalığı için bazı risk faktörlerini önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin, bir çalışma, bir ay boyunca günde 24 gram narenciye özü tüketmenin toplam kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya koydu.

Limonlarda bulunan bitki bileşiklerinin yani hesperidin ve diosmininin kolesterolü düşürdüğü de bulunmuştu. KİLO KONTROLÜ Limon genellikle kilo verdiren bir gıda olarak tanınır ve bunun neden olduğuna dair birkaç teori vardır. Yaygın bir teori, içlerindeki çözünür pektin lifinin midenizde genişleyerek daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olmasıdır.

Bununla birlikte, pek çok insan limon yemiyor. Ve limon suyu pektin içermediğinden, limonlu içecekler aynı şekilde tokluk sağlamaz. Başka bir teori, limonlu sıcak su içmenin kilo vermenize yardımcı olacağını öne sürüyor. Bununla birlikte, içme suyunun yaktığınız kalori miktarını geçici olarak artırdığı bilinmektedir, bu nedenle kilo vermeye yardımcı olan suyun kendisi olabilir limon değil.

Diğer teoriler, limondaki bitki bileşiklerinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Araştırmalar, limon özlerindeki bitki bileşiklerinin çeşitli şekillerde kilo alımını önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. BÖBREK TAŞINI ÖNLER Böbrek taşları, atık ürünler kristalleştiğinde ve böbreklerinizde biriktiğinde oluşan küçük topaklardır.

Sitrik asit, idrar hacmini artırarak ve idrar pH'ını artırarak böbrek taşlarının önlenmesine yardımcı olabilir ve böbrek taşı oluşumu için daha az elverişli bir ortam yaratır.

Günde sadece 1/2 fincan limon suyu, zaten bunlara sahip olan kişilerde taş oluşumunu önlemeye yardımcı olmak için yeterli sitrik asit sağlayabilir.





ANEMİYE KARŞI KORUNUN

Demir eksikliği anemisi oldukça yaygındır. Yediğiniz gıdalardan yeterince demir almadığınızda ortaya çıkar.

Limon bir miktar demir içerir, ancak öncelikle bitkisel gıdalardan demir emiliminizi artırarak kansızlığı önlerler. Bağırsağınız et, tavuk ve demiri çok kolay emerken, bitki kaynaklarından gelen demir o kadar kolay değildir. Ancak bu emilim C vitamini ve sitrik asit tüketilerek iyileştirilebilir.

Limon hem C vitamini hem de sitrik asit içerdiğinden, diyetinizden mümkün olduğunca çok demir emmenizi sağlayarak anemiye karşı koruma sağlayabilir.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİN

Limon, çoğunlukla çözünür lif ve basit şekerler biçiminde yaklaşık yüzde 10 karbonhidrattan oluşur. Limondaki ana lif, birçok sağlık yararı ile bağlantılı bir çözünür lif biçimi olan pektindir.

Çözünür lif bağırsak sağlığını iyileştirebilir ve şeker ve nişastaların sindirimini yavaşlatabilir. Bu etkiler kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, lifin faydalarını limondan elde etmek için posayı da yemelisiniz. Lif içermeyen limon kullananlar, lifin faydalarını kaçıracaklardır.