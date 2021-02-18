Güney Kıbrıs'ta hızlı test ihaleleri sorgulanıyor

Fileleftheros Gazetesi haberinde , Güney Kıbrıs’ta hızlı testler için çok yüksek meblağların harcandığını, bu paraları hızlı testlere harcamak yerine AB dışı bir yol izlenerek, aşı alımına harcanabileceği şeklinde tartışmalar yaşandığını aktardı.

Şu ana kadar Güney Kıbrıs’ta 2 milyona yakın hızlı test alımı yapıldığını, bunun maliyetinin ise 6 milyon Euro olduğunu belirten gazete, bu miktarın, korona virüs salgınının önlenmesinde tek çözüm olarak görülen aşı alımı için harcanması gerektiğini savunanların olduğunu vurguladı.

Haberde ayrıca, hızlı test ihalelerinde dikkat çeken bazı durumların da olduğunu, özellikle henüz 44 günlük bir şirketin hızlı test ihalesini kazanarak, devletten 1 milyon 300 bin Euro almasının gündemdeki yerini koruduğu belirtildi.