Güney Kıbrıs'ta 2 ölüm ve 369 yeni vaka daha

Doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 642 numuneden 100 vaka.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 549 numuneden 4 vaka.

Özel girişim yoluyla alınan 1.707 örnekten 131 vaka.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 299 numuneden 15 vaka.

Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 29 numuneden 1 vaka.

Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 240 numuneden 2 vaka.

Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemi ile tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 123 numuneden 116 vaka.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4007 test sonucunda 369 yeni vaka belirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti.Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölüm sayısı 59’ya, vaka sayısı iseyükseldiGüney Kıbrıs’ta tespit edilen vakaların dağılımı şöyle: