Güney Kıbrıs'ta 2 ölüm ve 369 yeni vaka daha

Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölüm sayısı 59’ya, vaka sayısı ise 12.181'e yükseldi
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen vakaların dağılımı şöyle:
- Doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 642 numuneden 100 vaka.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 549 numuneden 4 vaka.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.707 örnekten 131 vaka.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 299 numuneden 15 vaka.
- Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 29 numuneden 1 vaka.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 240 numuneden 2 vaka.
- Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemi ile tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 123 numuneden 116 vaka.