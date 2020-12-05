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Güney Kıbrıs'ta 2 ölüm ve 369 yeni vaka daha

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Güney Kıbrıs'ta 2 ölüm ve 369 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4007 test sonucunda 369 yeni vaka belirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti.
Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölüm sayısı 59’ya, vaka sayısı ise 12.181'e yükseldi
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen vakaların dağılımı şöyle:
  • Doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 642 numuneden 100 vaka.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 549 numuneden 4 vaka.
  • Özel girişim yoluyla alınan 1.707 örnekten 131 vaka.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 299 numuneden 15 vaka.
  • Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 29 numuneden 1 vaka.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 240 numuneden 2 vaka.
  • Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemi ile tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 123 numuneden 116 vaka.
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