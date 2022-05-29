Güney Kıbrıs-İran gerginliği

İran'ın el koyduğu Yunan tankerinin mürettebatı arasında bir de Kıbrıslı Rum var

İran’da “Devrim Muhafızlarının” Basra Körfezinde el koyduğu Yunan bandıralı iki petrol tankerinden birinin mürettebatı arasında, bir de Kıbrıslı Rum bulunduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığının, İran Devrim Muhafızlarının iki Yunan tankerine el koymasının ardından, bir Kıbrıslı Rum’un İran makamları tarafından alıkonulduğunu teyit ettiğini bildiren Rum haber kaynakları, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriyu’nun, yaptığı açıklamada bunun çok hassas bir konu olduğunu ve Rum makamlarının konuyu ilk andan itibaren yakından takip ettiklerini söylediğini iletti.

Rum Dışişleri Bakanlığının Yunan makamlarıyla sıkı bir işbirliği içinde olduğunu ve iki gemiye tam olarak ne olduğunu tespit etmek için gerekli faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Dimitriyu, Rum diplomatik birimlerinin ortaya çıkan meselenin ele alınması için İran makamlarıyla da temas içinde olduklarını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın İran’daki büyükelçisiyle de temas halinde olduklarını belirten Dimitriyu, gerekli tüm faaliyetlerde bulunulduğunu ve iki geminin mürettebatının da iyi durumda olduğunu ifade etti.

Atılacak bir sonraki adımları beklediklerini ifade eden Dimitriyu, bunun çok ciddi bir durum olduğunu ve bunu bu şekilde ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Rum haber kaynakları, ERT’ye dayanarak, el konulan “Prudent Warrior” isimli geminin mürettebatının 23 kişi olduğunu, aralarında bir Kıbrıslı Rum bulunduğunu ve gemide 8 de Yunan vatandaşı olduğunu; el konulan ikinci gemi olan “Delta Poseidon’da” ise 25 kişilik mürettebat bulunduğunu ve bunların ikisinin Yunan vatandaşı olduğu bildirildi.