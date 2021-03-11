Güney Kıbrıs, doğalgaz ithaline hazırlanıyor

Güney Kıbrıs’ın, ülkeye doğal gaz ithal edilmesi projesinin hayata geçirilmesine bir adım daha yaklaştığı, çünkü Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA)’nın, kısa süre önce gerekli izni aldığı haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK)’in, 23 Şubat’ta gerçekleştirdiği toplantısında, Güney Kıbrıs’a doğal gaz ithal edilmesi projesinin hayata geçirilmesinin ilerlemesi için gerekli olan izni onayladığını yazdı.

DEFA’nın, doğal gaz taşınması sisteminin inşası, mülkiyeti, işletmesi ve yönetimiyle ilgili olarak 6 Kasım 2020 tarihinde RAEK’e tüm gerekli belge ve bilgilerin yer aldığı bir dosya sunduğunu belirten gazete, tüm kriterlere uyduğu tespit edilen DEFA’nın gerekli izni aldığını ekledi.