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Güney'den KKTC’ye kilovatı 0,40 dolardan günlük ortalama 40 MW elektrik

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Güney'den KKTC’ye kilovatı 0,40 dolardan günlük ortalama 40 MW elektrik
Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan sorun nedeniyle KKTC’nin son birkaç gündür Güney Kıbrıs’tan, enterkonnekte sistem aracılığıyla kilovat ücreti 0,40 dolardan elektrik enerjisi satın aldığı bildirildi.
Alithia Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı haberinde KKTC’ye günlük ortalama 40 MW elektrik enerjisi verildiğini, elektrik enerjisi satışının haftalık olarak ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğini yazdı.
 
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