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Güney'de yeni rekor vaka

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Güney'de yeni rekor vaka
 Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 756 test sonucunda vaka sayısı rekor artışla 233 olarak tespit edildi.
Vaka sayısında rekor artış yaşandığını bildiren Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 5 bin 333'e ulaştığını duyurdu.
Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 834 numuneden 113 vaka belirlendi.
  • Özel olarak başlatılan 1.380 örnekten 77 vaka belirlendi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 163 örnekten 16 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 958 numuneden 11 vaka belirlendi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 126 örnekten 9'u tespit edildi.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 150 örnekten 4 vaka belirlendi.
  • Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 142 örnekten 1 vaka belirlendi.
  • Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 3 numuneden 2 vaka belirlendi.
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