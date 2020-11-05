Güney'de yeni rekor vaka

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 834 numuneden 113 vaka belirlendi.

Özel olarak başlatılan 1.380 örnekten 77 vaka belirlendi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 163 örnekten 16 vaka belirlendi.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 958 numuneden 11 vaka belirlendi.

Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 126 örnekten 9'u tespit edildi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 150 örnekten 4 vaka belirlendi.

Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 142 örnekten 1 vaka belirlendi.

Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 3 numuneden 2 vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 756 test sonucunda vaka sayısı rekor artışla 233 olarak tespit edildi.Vaka sayısında rekor artış yaşandığını bildiren Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 5 bin 333'e ulaştığını duyurdu.Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı: