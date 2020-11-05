Güney'de yeni rekor vaka

Vaka sayısında rekor artış yaşandığını bildiren Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 5 bin 333'e ulaştığını duyurdu.
Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 834 numuneden 113 vaka belirlendi.
- Özel olarak başlatılan 1.380 örnekten 77 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 163 örnekten 16 vaka belirlendi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 958 numuneden 11 vaka belirlendi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 126 örnekten 9'u tespit edildi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 150 örnekten 4 vaka belirlendi.
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 142 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 3 numuneden 2 vaka belirlendi.