Güney'de vaka sayısı patladı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan testler sonucunda 13 pozitif koronavirüs vakası daha tespirt edildiği bildirildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yapılan 1725 test sonucunda 13 yeni tip koronavirüs taşuan vakaya rastlandığı açıklandı. Böylece Güney Kıbrıs'taki pozitif vaka sayısı 1080'e yükselmiş oldu.

Bu 13 kişinin 6 tanesinin 17 ve 26 Temmuz tarihlerinde yurt dışından gelen Kıbrıslılar ve temaslıları olduğu bildirilirken, 5 kişinin ise Limasol'da önceki gün tespit edilen pozitif vakanın temaslıları olduğu bildirildi.

Diğer iki kişinin ise Filipinlerden dönen kişi ve kocasının olduğu ve bunlarında Limasol'da yaşadıkları kaydedildi.