Güney'de vaka sayısı 1033 oldu

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan covid-19 testleri sonucunda 2 yeni vaka daha tespit edildi.

Rum sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde toplam 1329 test yapılarak 2 pozitif vakaya rastlandı. Böylece Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 1033'e yükseldi.

Bu iki yeni vakadan birinin 5 Temmuz'da adaya gelen bir Hintli öğrenci olduğu ve bir hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan testte koronavirüs olduğu belirlendi.

Diğer vakanın ise 11 Temmuz'da adaya İngiltere'den dönen ve bir ameliyat için gittiği hastanede yapılan testlerde koronavirüs hastası olduğu belirlendi. Bu kişinin Mayıs ayında İngiltere'de de koronavirüs testinin pozitif çıktığı daha sonra yapılan 2 testin negatif çıkması sonrasında serbest kaldığı ifade edildi.