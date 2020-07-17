Nöbetçi eczaneler (17 Haziran 2020)

“Bunu söylemek istemezdim ama, Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetimizin yetki ve sorumluluğu olan alanlarda hiçbir şekilde hükümet mensuplarını muhatap almamakta ısrar ediyor” diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Akıncı’nın “Sağlık Bakanlığı için yürüttüğü karalama kampanyasına” şimdi de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı eklediği iddiasında bulundu