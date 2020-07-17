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Nöbetçi eczaneler (17 Haziran 2020)

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Nöbetçi eczaneler (17 Haziran 2020)
17 Temmuz 2020 Cuma 19:26

LEFKOŞA

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

0392 227 61 81

SONUÇ ECZANESİ

Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir

03922273270

ÖZYOL ECZANESİ

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy

03922232131

GİRNE

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı

03928161213

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

0392 822 32 02

MAĞUSA

BARIŞER ECZANESİ

MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1

03923656040

ÖREN ECZANESİ

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş

03923660391

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E

03927144894

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