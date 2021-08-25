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Güney'de tam aşılı oranı yüzde 72,3'e ulaştı

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Güney'de tam aşılı oranı yüzde 72,3'e ulaştı

Güney Kıbrıs’ta dün, 355 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, iki kişi daha hayatını kaybetti.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre toplam 52 bin 454 test yapıldığını kaydederken, 37 ve 77 yaşındaki iki erkek hastanın hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, pandeminin başlangıcından düne kadar toplam 112 bin 21 Covid-19 vakası ile Covid-19 kaynaklı 486 ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

TAM AŞILI ORANI YÜZDE 72,3’E ULAŞTI

Gazete, bir diğer haberinde de, Güney Kıbrıs’taki nüfusta tam aşılı kişi oranının yüzde 72,3’e ulaştığını yazdı.

Haberde, 18 yaş üstü olup birinci doz aşısını yaptırmış kişi oranının da yüzde 77,6’ya çıktığı kaydedildi.

TEPAK KAPILARINI YALNIZCA AŞILI ÖĞRECİLERE AÇACAK

Gazetenin bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki Teknoloji Üniversitesi’nin (TEPAK), yeni eğitim yılında kapılarını yalnızca aşılı öğrencilere açma kararı aldığı belirtildi.

Bu durumun öğrencilerin sert tepkisine neden olduğunu yazan gazete, Bakanlar Kurulu’nun henüz bu konuda herhangi bir karar almadığını anımsattı.

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