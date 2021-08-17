Bir kıvılcım balyaları kül etti

Akdoğan'da ağıllar bölgesindeki bir hayvancının ağılında kaynak yapmaya çalıştığı sırada etrafa atılan kıvılcım sonucunda başlayan yangında yüzlerce balya küle döndü.Akdoğan bölgesinde itfaiye ölmaması ve belediyeye ait su tankerlerinin de geçtiğimiz yıl yaşanan bir olay nedeniyle polis tarafından el konulmaı nedeniyle müdahale edememesi sonucunda balyalar bir anda kül oldu.Olayla ilgili paylaşım yapan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif'in paylaşımı şöyle:AKDOĞANda bir hayvacımızın ağılında kaynak yaparken kıvılcımdan çıkan yangına tanıklık ettik ve yine seyretmek zorunda kaldık sayenizde... Tarih sizi affetmeyecek...Geçmiş olsun AKDOĞAN...