Güney'de Limasol tedirginliği

Limasol Marinası’nda faaliyet gösteren bir restoranda önceki gün 5 yerli vakanın tespit edildiği, dün tespit edilen 4 yeni vakadan birinin ise, yine bu restoran ve aynı zamanda bir kafede çalışan bir kişi olduğunu belirterek, bu durumun Limasol’da yeni bir yerli bulaş zincirinin başladığını gösterdiği kaydedildi

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen Korona virüs vakalarında yerli bulaş sayısındaki artış endişe yaratıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta son iki gün içerisinde altı yerli vakaya rastlanması ve bu vakaların bulaştıkları kaynağın belirsizliğinin, Rum yetkili makamlarında endişe yarattığını yazdılar.

Gazete, Limasol Marinası’nda faaliyet gösteren bir restoranda önceki gün 5 yerli vakanın tespit edildiğini, dün tespit edilen 4 yeni vakadan birinin ise, yine bu restoran ve aynı zamanda bir kafede çalışan bir kişi olduğunu belirterek, bu durumun Limasol’da yeni bir yerli bulaş zincirinin başladığını gösterdiğini aktardı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın “yetim vaka” diye adlandırılan, virüsü nerden kaptıkları bilinmeyen ve semptom göstermeyen vakalar çıkmaya başlamasından endişe duyduğunu vurgulayan gazete, aynı restoranda çalışan 6 kişide virüs tespit edildiğinin altını çizdi.

Söz konusu vakaların kendi evlerinde karantinada oldukları ve iş yerlerinin iki gün üst üste dezenfekte edildiklerini belirten gazete, Haziran-Temmuz aylarında tespit edilen toplam 55 vakadan 21’inin yerel vaka olduğunu yazdı.

Gazete, dün tespit edilen 4 vakadan ikisinin, Hollanda’ya seyahat eden Kıbrıslı kişiler olduklarını, şahıslara 17 Temmuz tarihinde yapılan testte negatif sonuç alınmasına karşın, daha sonra özel girişim çerçevesindeki testlerinin pozitif çıktığını aktardı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise, tüm halkın toplum sağlığını korumakla yükümlü olduğu, bu sebepten ötürü özellikle kalabalık ortamlarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar tarafından alınması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “kısıtlama önlemlerinin yeniden uygulanmaya başlamasının en son seçenek olması gerektiğine” vurgu yapılarak, “bu tür bir olasılığın önüne geçmenin herkesin sorumluluğu olduğu” ifade edildi.