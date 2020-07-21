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Güney'de bugün 2 yeni vaka

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Güney'de bugün 2 yeni vaka
21 Temmuz 2020 Salı 17:21

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan covid-19 testleri sonucunda 2 yeni pozitfi vaka daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 1395 test sonucunda 2 pozitif vakanın daha tespit edildiği belirtildi.

Tespit edilen vakaların Güney Kıbrıs 1. Lig takımı Daxo Katokopia'nın Portekiz'den transfer ettiği ve 18 Temmuz günü ülkeye gelen bir futbolcu ile onunla birlikte gelen bir kişinin olduğu belirtildi.

Bugunki 2 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1040 yükselmiş oldu. 

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