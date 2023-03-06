Greenpeace örgütünden EastMed projesine protesto

Greenpeace çevre örgütü, Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğal gazın boru hatlarıyla AB’ye taşınmasını öngören EastMed projesini, Avrupa Komisyonu önünde düzenlediği bir eylemle protesto etti

Greenpeace çevre örgütünün, Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğal gazın boru hatlarıyla AB’ye taşınmasını öngören EastMed projesini, Avrupa Komisyonu önünde düzenlediği bir eylemle protesto ettiği, ayrıca yine örgüt tarafından yayımlanan bir raporda, projenin bölgeye vereceği çevresel ve siyasi olası zararlara değindiği bildirildi.

Simerini gazetesi, Greenpace örgütünün 20 üyesinin Çarşamba günü Avrupa Komisyonu’nun Brüksel’deki ofisi önünde toplanarak, Doğu Akdeniz doğal gazının, deniz altından döşenecek borularla AB’ye taşınmasını öngören EastMed projesini protesto ettiklerini yazdı.

Gazete, örgütün, Komisyon binası önündeki protestoda, AB’nin çevreyi ve bölge barışını önceliği haline getirerek EastMed projesini “ortak ilgi projeleri” listesinden çıkarmaya çağırdıklarını aktardı.

KKTC KELİMESİ DE KULLANILDI

Örgütün açıklamasında, “EastMed projesinin aşırı askeri ve kuşku duyulan bir bölgede gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü” belirtilirken örgütün açıklamasında KKTC kelimesi de kullanıldı.

Habere göre açıklamada “söz konusu boru hattının, Kıbrıs Cumhuriyet ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, adanın ve kaynaklarının kontrolü konusunda çözümü olmayacak bir çatışmaya sebep olabileceği” ifadesine yer verildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, Greenpeace örgütünün daha önce bu konuda hazırladığı raporlara da geniş yer verilirken, Helen örgütlerinden Greenpeace’e yönelik yapılan açıklamalar da aktarıldı.

