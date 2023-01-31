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Arkadaşlarından “Helinler ölmesin diye” eylem

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Arkadaşlarından “Helinler ölmesin diye” eylem
İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesinin ardından eğitim gördüğü Gazimağusa Meslek Lisesi Öğrencileri, “Helinler ölmesin diye” eylem düzenledi.

Merhume Helin'in arkadaşları bugün ellerinde pankartlarla Mağusa'daki Meslek Lisesi'nde ve Mağusa'nın en işlek caddesinde yürüyüş yaparak tepkilerini paylaştılar.
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