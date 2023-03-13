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Gezi teknesi sahipleri Limasol Marinası’nı giriş çıkışlara kapattı

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Dün sabah Larnaka Marinası önünde pankart açan çok sayıda tekne sahibi, marinada bağlı yaklaşık 300 teknenin büyük çoğunluğunun Rumlara ait olduğuna dikkat çekti

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Gezi teknesi sahipleri Limasol Marinası’nı giriş çıkışlara kapattı
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 Rum gezi teknesi ve yat sahipleri, tekne bağlama ücretlerinin bir yıl içerisinde iki kez artırılmasını protesto için Limasol Marinası’nı yarım saatliğine giriş çıkışlara kapattı.
Fileleftheros ve Politis’e göre dün sabah Larnaka Marinası önünde pankart açan çok sayıda tekne sahibi, marinada bağlı yaklaşık 300 teknenin büyük çoğunluğunun Rumlara ait olduğuna dikkat çekti ve “Biz ortalama tekne sahipleriyiz, milyonluk yatlarımız yok” serzenişinde bulundu.
Kition Ocean Holdings’in marina işletmesini devraldığı günden beri bağlama ücretlerine yüzde 15 ve yüzde 25 olmak üzere iki kez zam yaptığından şikayet eden protestocular, halihazırda bağlama parası olarak kendilerinden aylık 4 bin Euro istenmesine isyan etti.
 
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