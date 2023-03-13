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96 bin havai fişek doldururken suçüstü yakalandılar

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96 bin havai fişek doldururken suçüstü yakalandılar
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Haravgi gazetesi, Baf polisinin dün öğleden sonra yaptığı operasyonda 95 bin patlangaç tespit ettiğini yazdı.
Habere göre, polis, olayla ilgili olarak 3 kişiyi tutukladı.

Polis, Baf bölgesinde çok sayıda havai fişek buldu ve Paskalya tatili öncesinde bu tehlikeli maddeleri pazara yönlendirme çetesini bozduklarına inanıyor. Spesifik olarak, Pazar öğleden sonra 96.000'den fazla havai fişek bulundu ve davaya karıştıkları için üç kişi tutuklandı.

Baf'ın doğusundaki dağlık bölgede, Jelefos bölgesinde Polis tarafından gerçekleştirilen ve büyük havai fişek yükünü bir araçtan diğerine nakleden bir operasyonda araç kullanırken tutuklanan Baf ilçesi sakinleridir. . Üç zanlıdan birinin elinde de 3000 avronun üzerinde bir miktar para bulunurken, zanlılar bu konuda tatmin edici bir açıklama yapamadı. Ayrıca eser miktarda esrar da tespit edildi.


2 KİŞİ SİLAHLA TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Larnaka sakini 37 yaşındaki kişinin, kavga ettiği 2 kişiyi silahla tehdit etmekten tutuklandı.
Fileleftheros gazetesi, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için 37 yaşındaki kişinin evine giden 40 ve 54 yaşlarındaki iki kişinin, silah tehdidiyle karşı karşıya kaldığını yazdı.
37 yaşındaki kişinin, iki kişiye silah doğrulttuğunu yazan gazete bunun üzerine iki kişinin, 37 yaşındaki kişiyi etkisiz hale geçirmeye çalışırken, aralarında arbede yaşandığını belirtti.
Habere göre, yapılan inceleme sonucu, şarjörü olmayan tabancanın dolu olduğu da tespit edildi.
Olay neticesinde tutuklanan 37 yaşındaki kişi hakkında Larnaka Mahkemesi tarafından 8 gün tutukluluk emri verildi.
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