Gazze yardımı, birçok kapı açtı

Güney Kıbrıs’ın Gazze'ye insani yardım gönderilmesi için başlattığı girişimin kapalı olan birçok kapıyı açtığı belirtildi. Rum Dışişleri Bakanı Kombos, Larnaka’dan Gazze’ye yardım seferi ile ülkesine pek çok siyasi fayda sağladığına dikkat çekti ve “Kıbrıs, uluslararası sahnede hiç bu kadar yer almamıştı” dedi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Konjonktür Kıbrıs Cumhuriyeti Lehine” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye insani yardım koridorunun oluşturulmasına ilişkin girişimin hayata geçirilmesiyle, Güney Kıbrıs’ın ilk testi başarıyla geçtiğini, uluslararası tebrikler ve olumlu açıklamalar aldığını yazdı.

“Amaltia” girişimiyle birlikte kapalı olan birçok kapının açıldığını yazan gazete bu durumda Rum Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığını ne yapılması gerektiğini çok iyi bildiğini belirtti.

Gazete durumların beklendiği şekilde, normal ilerleme kaydetmesi halinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Kıbrıs sorunundaki pozisyonları konusunda ikna edici olmak için bu fırsattan faydalanabileceğini belirtti.

Gazete haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Brüksel’in Orta Doğu’ya açılan kapısı olduğunu da dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Gazze’ye yönelik 200 tonluk insani yardımı taşıyan Open Arms gemisinin, yükünü güvenli bir şekilde indirdiğini, yeni yük almak için ise Larnaka Limanı'na döneceğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis,WCK’ye ait ikinci geminin yine yüzlerce ton gıdayla, Güney Kıbrıs’tan demir almaya hazırlandığını ifade etti.

Gazete Open Arms gemisinin, sivil toplum örgütü World Central Kitchen (WCK) iş birliğiyle, çeşitli gıda ürünlerinden oluşan 200 tonluk yükü Gazze’deki yüzer iskeleye indirdiğini yazdı.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “Open Arm” gemisinin Larnaka’dan Gazze’ye seferi ile fiilen uygulamaya giren “Amaltheia” inisiyatifinin, ülkesine pek çok siyasi ve diplomatik fayda sağladığına dikkat çekti.

Kombos, Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, “Kıbrıs, daha önce Kıbrıs sorunuyla ya da olumsuzluklarla ilgisi olmayan konularda uluslararası medyada, uluslararası sahnede hiç bu kadar yer almamıştı” dedi.

“Amaltheia” adını verdikleri inisiyatiflerini çok sayıda devletin kucakladığını ve mümkün olan en iyi şekilde uygulamak için birkaç haftadır yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Kombos, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim itibarıyla planlamaya ve uluslararası topluma kabul ettirmeye çalıştıkları inisiyatife, AB’nin başta isteksiz yaklaştığını hatırlattı.

Kombos, inisiyatifin hayata geçirilmeye başlanmasındaki etkenin, ABD’nin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) pozitif tavrı olduğunu kaydetti. Gazze’ye denizden insani yardımın devamı için kurulacak fon ve diğer teknik yönlerinin ele alınacağı bir toplantı yapılacağını belirten Kombos, 21 Mart’ta Güney Kıbrıs’ta yer alacak toplantıya inisiyatifle ilgili ortak beyana imza atan ve daha sonra katılmak isteyen devletlerin üst düzey yetkililerinin katılacağını söyledi.

Gazetenin sorusuna karşılık, Amaltheia inisiyatifiyle ilgili gelişmelerden önemli diplomatik ve siyasi faydalar ve diğer birçok düzeyde fayda edindiklerini kaydeden Kombos, “Bu da bize hem geçmişte erişime sahip olmadığımız bazı karar merkezlerine erişim olanağı veriyor, hem de Kıbrıs’ın, AB üyesi devlet olarak bölgede oynayabileceği role vurgu yapıyor” ifadesini kullandı.

Kombos, Amaltheia inisiyatifinin kendilerine sağladığı tek faydanın bunlar olmadığına da dikkat çekerek “Kıbrıs’ın sağladığı ve sağlayabileceği olanakları anlatmak üzere büyük bir temas, ziyaret hareketliliği yaşadık. Muhataplarımıza Kıbrıs sorunundaki tezlerimizi öne çıkarıp izah ettiğimiz bu temas ve ziyaretlerin bu açıdan önemini de görmezden gelemeyiz.” dedi.

Kombos, topladıkları ya da artırdıkları diplomatik ve siyasi puanların Kıbrıs sorunundaki olguları kendi istedikleri noktaya götüreceği yanılgısı içerisinde olmadıklarını söyledi ve “Maalesef işler bu şekilde yürümüyor” diye konuştu.

