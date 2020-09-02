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Gardiyan doping ilaçları ve uyuşturucuyla yakalandı

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Rum Merkezî Cezaevi’nde geçici statüde çalışan bir gardiyanın evinde yapılan aramada anabolik ilaç olduğuna inanılan 488 draje ve ampul, arabasında ise 91 draje ve ampul ile 4,5 gram kokain, bin 920 Euro nakit para ele geçirildi

Gardiyan doping ilaçları ve uyuşturucuyla yakalandı

Rum Merkezî Cezaevi’nde görev yapan bir gardiyan, tasarrufunda yüklü miktarda anabolik (steroid/doping) ilaç ve uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Bunun, son beş yıl içerisinde uyuşturucudan tutuklanan 6’ncı gardiyan olduğuna dikkat çekildi.

Fileleftheros, geçici statüde çalıştığı belirtilen gardiyanın daha önce cezaevi müdürlüğünden uyarı da aldığını, cezaevi idaresi ile işbirliğinde gardiyanı takibe alan Rum narkotik polisinin önceki gün gardiyanı ve bir köylüsünü “alışveriş yaparken” suçüstü tutukladığını yazdı.

Habere göre gardiyanın evinde yapılan aramada anabolik ilaç olduğuna inanılan 488 draje ve ampul, arabasında ise 91 draje ve ampul ile 4,5 gram kokain, bin 920 Euro nakit para ele geçirdi. Gardiyan ve köylüsü aleyhine dava okunduğu ve Kimya Laboratuvarı’na gönderilen emarenin ne olduğu kesinleştirilene kadar serbest bırakıldığı kaydedildi.

BİN 300 GRAM HİNTKENEVİRİ

Aynı gazete Rum polisinin Lefkoşa-Eğlence’de trafik kontrolü yaptığı sırada durdurduğu bir araçtaki iki kişinin tasarrufunda bir kilo 300 gram hintkeneviri bulduğunu, iki kişiyi uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçlamasıyla tutukladığını yazdı.

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