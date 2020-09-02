"Öğrencileri güvenli şekilde okula taşımak için gerekli hazırlıkları yaptık"

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrencileri güvenli şekilde okula taşımak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

Topaloğlu, “Gerekli güvenlik önlemlerini alacağız, ilaçlamaları yapacağız. Maskeleri de en kısa sürede dağıtacağız” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile görüştüklerini, okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1 ve 2’nci sınıfların önümüzdeki Pazartesi’nden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını bilgisini aldıklarını kaydeden Topaloğlu, tedbirler aksatılmaz, herkes kurallara uyarsa diğer sınıfların da yüz yüze eğitime başlayabileceğine inandıklarını söyledi.

Yazılı açıklamasında toplu taşımacılıkta alınacak önlemlerle ilgili bilgi veren, yeni öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Topaloğlu, şunları kaydetti:

“Kar-İş olarak biz de çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri için araçlarımızda gerekli güvenlik önlemlerini alacağız, gerekli ilaçlamaları yaptırarak 7 Eylül Pazartesi’ne hazır olacağız. Şoför arkadaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık. Maskeleri de en kısa sürede dağıtacağız. Ailelerimizin de çocuklarını bize emanet ederken gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. Halkımızın açıklanan kurallara uymasını gerektiğini hatırlatır ve yeni öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.”