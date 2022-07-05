Citi'den petrolde sert düşüş tahmini

Citi analistleri resesyon senaryosunda petrolün varil fiyatının yıl sonunda 65 dolara düşebileceği öngörüsünü paylaştı

Francesco Martoccia ve Ed Morse öncülüğündeki Citi analistleri bugün paylaştıkları bir notta OPEC+ üreticilerinin müdahale etmediği bir resesyon senaryosunda petrolün varil fiyatının bu sene 65 dolara, 2023 sonunda da 45 dolara gerileyeceği tahmininde bulundu.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 113 dolarda seyrediyor.

Bu sene Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatlarının yükselişi, Merkez Bankalarının faiz artışları ve artan resesyon riski nedeniyle bankalar tahminlerini revize ediyor.

Citi ekonomistleri ABD'de resesyon beklemiyor. Analistler "Tarih, ancak en kötü küresel resesyonlarda petrol talebinin olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Ancak fiyatlar tüm resesyon dönemlerinde düşüyor" ifadesini kullandı.