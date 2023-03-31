Doherty: “Mülkiyetin de çözülmesi için yeniden birleşme”

İngiltere’nin Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Leo Doherty, Kıbrıs'ta mülkiyet konusunun çözülmesinin en etkili yolunun, adanın yeniden birleşmesine ilişkin müzakerelerden geçtiğini

İngiltere’nin Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Leo Doherty, “Kıbrıs dostu” İngiliz milletvekilinin sorusunu yanıtında, mülkiyet konusunu “Kıbrıs sorununun en karmaşık ve hassas meselelerinden biri olarak” niteledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Doherty, mülkiyet konusunun çözülmesinin en etkili yolunun, adanın yeniden birleşmesine ilişkin müzakerelerden geçtiğini de ifade etti.

Kuzey Londra Muhafazakâr Parti Milletvekili Dr. Matthew Offord’un, İngiltere Dışişleri Bakanlığına “yasadışı yerleşimler ve Kuzey Kıbrıs’taki mülklere Türk vatandaşları tarafından el konulmasının İngiliz politikasına etkileri konusunda herhangi bir değerlendirmede bulunup bulunmadığına” ilişkin yazılı bir soru yönelttiğini yazan gazete, Doherty’nin buna yanıtına kısaca şöyle yer verdi:

“En nihayetinde, mülkiyet talepleri dâhil olmak üzere, 1974 olaylarından kaynaklanan meselelerin en etkili çözüm yolu, BM’nin koordine ettiği ve Kıbrıs’ın adil ve kalıcı barış temelinde yeniden birleşmesini hedefleyen müzakerelerden geçmektedir. Birleşik Krallık, BM himayesindeki süreci desteklemeyi ve müzakerelere geri dönmeleri için iki tarafı teşvik etmeyi sürdürüyor.”

