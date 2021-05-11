banner583
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
22 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
83 0
 
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
39 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
8 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
14 0
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
21 0
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
26 0
banner661
banner570

Dikenli teller protesto edildi

banner476

Güney’de bazı köy sakinleri ara bölgeye dikenli tel yerleştirilmesini protesto etti

Dikenli teller protesto edildi
Güney Kıbrıs’ta, “Akaki” (Akaça), “Avlona” (Gayretköy), “Denya”, “Astromerit”, “Peristerona”, “Katokopia” (Zümrütköy) ve Mammari köyleri “sakinlerinin”, geçtiğimiz Cumartesi günü akşamüzeri, kendi köylerinin bölgelerinde, araçları ve traktörleriyle, ara bölgeye dikenli tel yerleştirilmesini protesto etmek ve bunun kaldırılmasını talep etmek için etkinlik düzenlediği belirtildi.
Protesto etkinliğinin traktör ve afişlerle “Akaki’den” başladığını ve yine burada son bulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bölge sakinlerinin başlıca talebinin, evlerine, mülklerine ve tarlalarına serbest bir şekilde erişebilmeleri için dikenli tellerin kaldırılması olduğunu, aynı zamanda insanlık haklarının bariz ihlalinden söz ettiklerini ifade etti.
Etkinlik çerçevesinde bir muhtıra onaylandığını da yazan gazete, muhtırada, durumdan etkilenen bölge sakinlerinin, ara bölgedeki sorunları anladıklarını, öte yandan devlet, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB), bölgeyi etkileyen emrivaki durumlar meydana getirilmeden, bu problemleri çözme sorumluluğuna sahip olduğuna dair tezlerini dile getirdiklerini iletti.
Gazete, bölge sakinlerinin, dikenli tellerin “Akaki’deki” ara bölgenin güney tarafına yerleştirildiğini ve yerleştirilmeye devam edeceğini, bunun sonucunda ise birçok konut ve tarım arazisinin “Akaki”, “Avlona” ve “Denya” arasındaki ara bölgede mahsur kalacağını belirttiklerini de ekledi.


 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.