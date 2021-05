Cumhurbaşkanı Tatar, “Meclis’i bilgilendirmediğine yönelik” eleştirileri yalanladı ve “Parti başkanlarını, yetkililerini, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım” dedi





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cenevre zirvesi öncesi Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmediğine” yönelik eleştirileri kabul etmediğini kaydederek, “İlgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Ne söylediysek onu yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleriyle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Meclis’i bilgilendirmediğine yönelik” eleştirileri de yanıtladı.

Cenevre öncesindeki dönemde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın temaslı olduğunu, bir takım tedirginlikler yaşandığını kaydeden Tatar, çok zor şartlarda gerçekleştirilecek Cenevre zirveni riske atmamak için o dönemde çok dikkatli davrandığını söyledi.

Bulaşın yaşanması ya da temaslı olması halinde toplantının riske gireceğini belirten Tatar, “Cenevre gibi bir toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu, bedeli çok ağır olurdu” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden de bu anlayışla davet gelmediğini ifade eden Ersin Tatar şöyle devam etti:

“Bazılarının ‘Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi’ eleştirisini kabul etmiyorum. Ben mümkün olduğunca parti başkanlarını, yetkililerini, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde söylediklerimiz, açıklamalarımız, Türkiye ile istişarelerimiz… Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ne söylediysek onu yaptık. Evet, kolay bir süreç değil. Süreci, doğru olan yapıldı diye değerlendiriyorum.”

Tatar, Meclis’i bilgilendirdiği toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) katılmamasını yadırgadığını belirtti.

Tatar, milletvekilliği yapmış birisi olarak Meclis’i özlediğini belirterek, Cenevre ziyareti öncesinde Covid-19 koşulları nedeniyle Meclis’e gelmesinin mümkün olmadığını anlattı. Tatar, Cenevre öncesinde olağanüstü tedbirlerle kendilerini koruduklarını, olağanüstü bir durum halinde mahcubiyet olmaması için riske giremediklerini vurguladı.

“Danışma kurulunun hep birlikte aldıkları karara rağmen ki altında kendilerinin de imzası vardır” diyen Tatar, CTP’nin bu toplantıya katılmamasını yadırgadığını kaydetti. “Demokrasi, bu değildir, saygı, sevgi, hoşgörü, ülke sevgisi böyle olmamalıdır” ifadelerini kullanan Tatar, kendilerinin Mehmet Ali Talat döneminde de, Mustafa Akıncı döneminde de farklı görüşler ortaya koysalar da her toplantıya katıldıklarını söyledi. “Katılımcılık, çok seslilik, demokrasi bunu gerektirir” şeklinde konuşan Tatar, bundan sonra böyle şeyler olmamasını temenni etti.

Ortada abartıldığı gibi bir gizlilik olmadığını kaydeden Tatar, BM ve ilgili garantör ülkelerin daha iyi anlaması için, 40 dakikalık konuşmasının 15 sayfalık konuşma metninin, 2 sayfada özetlenerek sunulduğunu söyledi.

Bu özetin Rum tarafı tarafından fotoğrafı çekilerek, Rum basınına ve dünya basınına dağıtıldığını ifade eden Tatar, “Güya biz yeni 6 maddelik öneri sunduk gibi… Yok öyle bir şey. Gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

Bazı muhaliflerin “Masayı devirdi” söylemlerine işaret eden Tatar, asla böyle bir şey olmadığının altını çizdi. Genel Sekreter’in sonuç konuşmasında not ettiklerine dikkat çeken Tatar, sürecin devam ettiğine söyledi. “Bizim bir görüşümüz vardır, irademiz vardır” diyen Tatar, gelinen bir aşama olduğunu, bunun kayda geçirilmesi, dünyaya Kıbrıs’ın gerçeklerinin haykırılmasının önemini belirtti.