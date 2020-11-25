Yolda ikaz yapan işçiye çarptı

Lefkoşa’da inşaat alanından iş araçlarının caddeye çıkacak olmasından dolayı yaya geçidi üzerinde trafik akışını sağlamak için elinde kırmızı bayrakla yol içerisinde duran 28 yaşındaki Jemal Uddin, aracın çarpmasıyla yaralandı

Lefkoşa Osman Paşa Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 28 yaşındaki inşaat işçisi Jemal Uddin yaralandı.Saat 13.20 sıralarında, 28 yaşındaki Fatma Özdemir, JY 043 plakalı salon aracı ile batı istikametine doğru seyrederken, Rendo Coffee önlerine geldiği sırada dikkatsizliği sonucu, inşaat alanından iş araçlarının caddeye çıkacak olmasından dolayı yaya geçidi üzerinde trafik akışını sağlamak için elinde kırmızı bayrak ile yol içerisinde duran 28 yaşındaki Jemal Uddin'e çarptı.Kaza sonucu yaralanan Jemal Uddin ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.