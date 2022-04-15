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Astromerit-Lefkoşa Eski Havaalanı arasına demir kapı yerleştirildi

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Astromerit-Lefkoşa Eski Havaalanı arasına demir kapı yerleştirildi
Ara bölgeden Lefkoşa’nın batısına kadar olan (Astromerit-Lefkoşa Eski Havaalanı arası) 11 kilometrelik dikenli tel döşeli bölgeye, mültecilerin geçişini engellemek maksadıyla ilk demir kapıların yerleştirildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, hükümet planına göre, ara bölgedeki arazilerde çiftçilik yapan kişilerin gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak için toprak yollarla eşit sayıda, 20’den fazla demir kapı yerleştirileceğini yazdı.
Ara bölgede çiftçilik yapma izni olan kişilere demir kapıların anahtarlarının verilmesinin düşünüldüğünü ancak Rum Yönetimi’nin Frontex ile sınır bekçileri için anlaşma imzalamış olmasının, her demir kapıya bir bekçi yerleştirilmesi olasılığını da açık bıraktığı kaydedildi.
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