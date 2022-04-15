Rusya neden hedef değiştirdi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta yedi hafta geride kalırken, Putin’in ordusu başkent Kiev’den doğudaki Donbas bölgesine kaydı. Donbas’a yapılan bu baskının uzun süreli bir çatışma anlamına gelebileceğini dile getiren analistler Putin’in Donbas’a verdiği öneme dikkat çekti

İşte Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini kuşatma nedeni..

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta, askeri güçlerini başkent Kiev’den Donbas’a çevirmesiyle gözler Ukrayna'nın eski endüstriyel kalbine çevrildi.

Rusya, birliklerini Kiev'den çekerek ve savaşının odak noktasının çoğunu doğu Ukrayna'ya kaydırırken, Donbas’a yapılan bu baskı, uzun süreli bir çatışma anlamına gelebilir.

Analizler ise Vladimir Putin'in Ukrayna'nın eski endüstriyel kalbini "özgürleştirme" hedefini iddia etmeden önce ihtiyacı olan durum ve gidişata dair açıklamalarda bulundu.

Rus kuvvetlerinin insani felaketi tetikleyerek Mariupol'u harabeye çevirdiği belirtilirken, Ukrayna ordusunu yenilgiye uğratmayı başaramadıklarının altı çizildi.

Ukrayna'nın en iyi kuvvetleri, Rus destekli ayrılıkçılarla yaklaşık sekiz yıldır savaştıklarını belirtirken, Doğuda yeniden canlanan bir Rus saldırısına hazırlanan Başkan Volodimir Zelenski, "Toprağımızın her bir karışı için savaşacağız" açıklamasında bulundu.

DONBAS’IN ÖNEMİ NEDİR?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'tan bahsettiğinde, Ukrayna'nın eski kömür ve çelik üretim bölgesinden bahsediyor.

Onun Donbas olarak bahsettiği bölge ise, güneyde Mariupol'un dışından kuzey sınırına kadar uzanan iki büyük doğu bölgesi olan Luhansk ve Donetsk'in tamamı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nden Sam Cranny-Evans, "Önemli olan, bu bölgenin Kremlin tarafından Ukrayna'nın Rusya’ya daha yakın olan ve Rusça konuşan bir parçası olarak tanımlanmasıdır" diyor.

Bu bölgelerin genel olarak Rusça konuşmasına karşılık Rus yanlısı olmadığını dile getiren uzmanlardan Rochan Consulting'in başkanı savunma uzmanı Konrad Muzyka, "Mariupol, Ukrayna'daki en Rus yanlısı şehirlerden biriydi ve onun seviyesini söylemek benim kavrayışımın ötesinde" dedi.

Savaştan bir ay sonra Rusya, Luhansk bölgesinin yüzde 93'ünün, Donetsk'in ise yüzde 54'ünün kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti.

Analizler ise Putin’in tüm bölgeyi boyunduruk altına almaktan hala çok uzakta olduğunu, mutlak bir zafer için kontrol edilmesi gereken bu bölgenin çok geniş olduğunu söylüyor.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Rus lider, Ukrayna'nın doğuda soykırım gerçekleştirdiği yönündeki asılsız suçlamayı defalarca dile getirmişti. Savaş başladığında ise, doğu bölgelerinin neredeyse üçte ikisi Ukrayna'nın elindeydi.

Geri kalanı bölge ise sekiz yıl önce başlayan bir savaş sırasında Rus destekli ayrılıkçılar tarafından yönetilmişti.

Savaştan hemen önce, Putin iki doğu bölgesinin tamamını Ukrayna'dan bağımsız olarak tanıdı.

Analistler ise Rusya’nın söz konusu her iki büyük bölgeyi de işgal etmesi durumunda Putin’in zafer kazanmış sayılabileceğini söylüyor.

Putin’in bir sonraki adımının, 2014'te yapılan referandumun ardından Kırım'da yaptığı gibi Donbas'ı ilhak etmek olacağını dile getiren uzmanlar, 9 Mayıs tarihine dikkat çekerek Rusya’nın Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer gününde kutlama yapmak istediğini belirtti.

PUTİN'İN STRATEJİSİ NE?

Rusya ordusu, Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’nın doğusunu kuşatmaya çalışırken, bununla birlikte kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerliyor.

King's College London'da çatışma ve güvenlik profesörü olan Tracey German, "Bu, kontrol edilmesi gereken büyük bir bölge ve bence bunun coğrafi karmaşıklıklarını hafife almamalıyız" ifadelerini kullandı.

Yedi hafta süren çatışmaların ardından Rusya’Nın Harkov’u ele geçirmeyi başaramamasına rağmen, stratejik bir kasaba olan İzyum’u almasının önemine dikkat çeken Profesör German, "İzyum çevresinde yaptıklarına bakarsanız, karayollarının ana hatlarını takip ediyor ve ekipmanlarının çoğunu karayolu ve demiryolu ile taşıdıkları düşünülürse bu mantıklı gözüküyor" şeklinde konuştu.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Ukrayna'nın Slovyansk'a tutunması halinde Rusya'nın her iki bölgeyi de ele geçirme kampanyasının "muhtemelen başarısız olacağını" söyledi.

Rus kuvvetlerinin, Luhansk'ın doğusundaki Ukrayna kontrolündeki bir dizi kasabaya saldırdığını söyleyen ISW, bu kasabaların önemli olduğunu çünkü onları kontrol etmenin Rusya'nın batıya doğru ilerlemesini ve İzyum'un güneydoğusuna hareket etmeyi planlayan Rus güçleriyle bağlantı kurmasını sağlayacağını bildirdi.