Güney Kıbrıs’ın Avrupa, Asya ve Orta Doğu veri ve telekomünikasyon merkezlerine bağlanmasını sağlayan “ARSINOE” deniz altı optik kablo ağı sistemi devreye girdi.

Alithia gazetesi, Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) tarafından yapılan açıklamada, “ARSINOE” deniz altı optik kablo sisteminin dünden itibaren devreye girdiğinin duyurulduğunu yazdı.

Gazete, 3 bin 750 kilometre uzunluğundaki optik kablonun Doğu Akdeniz’i Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun veri ve telekomünikasyon merkezlerine bağladığını, Güney Kıbrıs’ın bölgenin telekomünikasyon merkezi olması yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu da vurguladı.