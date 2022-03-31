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Minareliköy Arif abisine ağlıyor

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Minareliköy Arif abisine ağlıyor
Değirmenlik Belediyesi sınırları içindeki köylerimizden Minareliköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi emeklisi Arif Özdemir bu sabah hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi içinde de hizmetler veren Özdemir’in vefatı yakınları ve Lefkoşa bölgesinde üzüntüyle karşılandı.
Özdemir yarın kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Minareliköy’e defnedilecek.
 
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