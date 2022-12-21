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Andreas Mavroyannis Korona'ya yakalandı

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Andreas Mavroyannis Korona'ya yakalandı
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Başkanlık seçimleri adaylarından Andreas Mavroyannis’in Korona testi pozitif çıktı.
Haravgi gazetesi, AKEL’in desteklediği Andreas Mavroyannis’in Korona testinin pozitif çıktığını, Mavroyannis’in önümüzdeki birkaç gün evinde karantinada kalacak olması sebebiyle ise seçim programının iptal edildiğini yazdı.
 
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