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Karaiskakio Vakfı’ndan Kıbrıslıların DNA’sıyla ilgili proje

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Karaiskakio Vakfı’ndan Kıbrıslıların DNA’sıyla ilgili proje
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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Karaiskakio Vakfı’na, “Kıbrıs” nüfusunun DNA’sıyla ilgili “Cyprus Genome Project” dolayısıyla, Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEB)  İnovasyon Ödülü verildiği haber verildi.
Alithia gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, Genome Cyprus Project’in, vakfın “Kıbrıs” nüfusunun genetik haritalamasıyla ilgili bir inisiyatifinden ibaret olduğunu ifade eden Karaiskakio Vakfı, Genome Cyprus Project’in, 10 bin sağlıklı “Kıbrıslının” DNA’sından gelen genetik kodu içeren bir veri tabanı olduğunu belirtti.
Gazete, bu kişilerin “Kıbrıs Kemik İliği Donörü Arşivine” kayıtlı olduklarını ve bu arşivin nüfus açısından dünyanın en büyük arşivi olduğunu ekledi.
 
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