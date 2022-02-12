Taburcu sayısı yeniden vaka sayısını geride bıraktı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.471 olup, 486 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 597 kişi ise taburcu edildi.

Pozitif vakaların 206 kişisi Lefkoşa, 112 kişisi Girne, 95 kişisi Gazimağusa, 26 kişisi Güzelyurt, 34 kişisi İskele, 13 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.471

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 486

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 486

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.570.779

Toplam Vaka Sayısı: 61.370

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 56.697

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4491

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4422

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432