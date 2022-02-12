Taburcu sayısı yeniden vaka sayısını geride bıraktı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.471 olup, 486 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 597 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakaların 206 kişisi Lefkoşa, 112 kişisi Girne, 95 kişisi Gazimağusa, 26 kişisi Güzelyurt, 34 kişisi İskele, 13 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.471
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 486
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 486
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.570.779
Toplam Vaka Sayısı: 61.370
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 56.697
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4491
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4422
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432
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