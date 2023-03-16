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ABD bankalarının batması, Güney Kıbrıs’a da yansıdı

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ABD bankalarının batması, Güney Kıbrıs’a da yansıdı
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İki Amerikan bankasının batmasının Güney Kıbrıs’ı da etkilediği, çünkü Güney Kıbrıs Sermaye Piyasası Komisyonu tarafından lisanslanmış olan dört şirketin, Silicon Valley Bank ile Signature Bank’ta mevduatları bulunduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, “İki Amerikan Bankasının Batması Kıbrıs’ı da Vurdu” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs Sermaye Piyasası Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bunların şirket müşterilerinin paraları değil, şirketlerin kendi kaynaklarıyla ilgili küçük rakamlardan ibaret olduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs Sermaye Piyasası Komisyonu, Amerikan makamlarının, yalnızca garantili olanların değil, iki bankadaki tüm mevduatların korunacağını açıkladığını da ekledi.
HRİSTODULİDİS TOPLANTI YAPTI
Bankacılık sektöründe küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, Rum Yönetimi başkanı Nikos Hristodulidis'in proaktif davranmak istemesi ve Kıbrıs ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçilmesi ile Hükümetin de seferber olmasına neden olmuştur. Edindiğimiz bilgilere göre Hristodulidis, Maliye, İçişleri ve Çalışma Bakanları ile Hükümetin gelecek döneme ilişkin önceliklerinin belirlendiği bir toplantı yaptı.

Nikos Hristodulidis, Maliye Bakanı Makis Keravnos'tan bankacılık sektöründeki gelişmeler ve bunların Kıbrıs bankacılık sistemi için oluşturduğu risk derecesi hakkında bilgi talep etti ve aldı.

Hristodulidis, dün akşam Merkez Bankası Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Kıbrıs bankalarının Swiss Credit'teki sorunlar nedeniyle ne derece risk altında olduklarını tartışTI

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