47 bölgede mayın tehlikesi

Kıbrıs’ta 47 bölgede hala mayın, top mermileri ve bombalar açısından tehlikeli olan yaklaşık 1,7 milyon metrekarelik bir alan bulunduğu belirtildi

Kıbrıs’ta hala mayın veya aktif savaş kalıntıları (top mermileri, bombalar, el bombaları) açısından şüpheli ve tehlikeli olarak sınıflandırılan, yaklaşık 1,7 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan 47 bölge bulunduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, BM Barış Gücü (UNFICYP) web sitesinde yer alan verilere göre, 2016 yılının Ağustos ayından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde mayın tehdidini ortadan kaldırmak, Güven Yaratıcı Önlemler ile tarım faaliyetlerini kolaylaştırmak ve geçim kaynaklarını artırmak amacıyla 199.783 metrekare alanın temizlendiğini yazdı.

Gazete, temizlik çalışmaları kapsamında 7 anti-tank mayınının imha edildiğini ve 6 havan topu mermisinin uzaklaştırıldığını kaydederek, ara bölgede 121.891 metrekarelik alanın temizlendiğini ve Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında patlamamış mühimmatın bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

UNFICYP’in verilerinin 2018 yılının Ekim ayında güncellendiğini yazan gazete, son mayın temizleme işleminin 2017’de, Denya bölgesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Haberde UNFICYP’in, mayın temizleme ve saha temizliğine ek olarak, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne kayıpları bulmak için yaptığı kazıları güvenli bir şekilde yürütmesi için teknik danışmanlık ve eğitim desteği sağladığı ifade edildi.

Haberde, mayınlı olduğundan şüphelenilen 47 bölge için temizleme ihtiyacını belirlemek, doğru şekilde koordinasyon sağlamak, veri analizi yapmak ve yönetmek için kapsamlı bir araştırma ihtiyacının öne çıktığı belirtildi.

Gazete, 2019 yılının Nisan ayında, Rum Yönetimi Eski Başkanı Nikos Anastasiadis ile 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından mutabık kalınan Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde, mayınlı olduğundan şüphelenilen 9’u Güney Kıbrıs’ta, 9’u da Kuzey Kıbrıs’ta olmak üzere 18 alan belirlendiğini yazdı.

