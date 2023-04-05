Fransa ile ortak tatbikat

Fransız denizciler ile Rum askerleri ortak tatbikat yaptı

Fransız denizciler ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesi, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mistral gemisi mürettebatı Fransız denizciler ile RMMO askerlerinin “ARIADNI-23” isimli bir tatbikat gerçekleştirdiklerinin duyurulduğunu yazdı.

Açıklamada, “bu tür faaliyetler Fransa ile Kıbrıs arasında savunma alanındaki yüksek işbirliği düzeyini ortaya koymaktadır” denildi.

