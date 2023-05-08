“2024, Doğu Akdeniz’de siyasi tansiyonu yükseltecek yıl”

Alithia “2024’ün Doğu Akdeniz bölgesinde siyasi tansiyonu yükseltecek yıl olması bekleniyor” vurgusu ile Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın doğal gaz çıkarmak için sondaj gemilerini Münhasır Ekonomik Bölge’lerine (MEB) göndermeye hazırlandığına işaret etti.

KKTC için “diken” yakıştırması yapan gazete, Rum yönetiminin ilgili açıklamalarından sonra “Türkiye’yi arkasına alarak Rum yönetimini tehdit etmekle” suçladı.

Haberi “2024 Doğu Akdeniz İçin İstasyon Yıl” başlığıyla aktaran gazete, 4 sondaj gemisi edinen Türkiye’nin, gelecek yıl "birçok kez haritalarını yayımladığı Mavi Vatan"da seyre çıkmasının beklendiğini belirterek, Türk gemilerinin seyredeceği bölgelerin “Rum ve Yunan MEB’leri” olduğunu iddia etti.

Hristodulidis hükümetinin son dönemde doğal gazı değerlendirme, bir kısmını da iç piyasaya aktarma hedefini daha çok dillendirmekte olduğunu hatırlatan gazete, KKTC’nin, Rum yönetiminin “doğal gaz planlarının önündeki diken” olduğunu yazdı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Rum yönetimi hesabına teyit sondajı yapılacak Afrodit yatağının KKTC’nin Türk Petrolleri Anonim Şirketi’ne (TPAO) ruhsat verdiği alana denk geldiği, Rum yönetiminin tek yanlı faaliyetleriyle gerilimi tırmandırdığı ve Bakanlığın durumu yakından takip ettiği açıklamasını aktardı.

“Yunanistan 2024’ün ilk yarısında ilk deneme sondajına başlıyor”

Gazete, Yunan medyasına dayanarak, Yunanistan’ın İyon denizi ve Girit’teki ilk deneme sondajına 2024’ün ilk yarısında başlayacağını, 2022 Ocağı’ndan 2023 Şubatı’na kadarki dönemde ExxonMobil, Energean ve Helleniq Energy ile birlikte 7 sismik araştırma programı gerçekleştirdiğini belirtti. Sismik araştırmaların yapıldığı yerleri, ExxonMobil ve Helleniq Energy’nin ruhsat sahibi olduğu Girit’in Batısı ve Güney Batısındaki bloklar, Energean-Helleniq konsorsiyumunun elindeki block-2 ve Helleniq Energy’nin ruhsatlandırdığı ‘İyon’ ve Block-10 parselleri olarak sıraladı.

“ENI 6’ncı parseli Zohr’a bağlamayı veya ExxonMobil’le birlikte yüzer tesis kullanmayı düşünüyor”

İtalyan ENI şirketinin Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 6’ncı parselde keşfettiği doğal gazı, 6’ncı parseli (Mısır’ın) Zohr yatağındaki tesislerine bağlayarak Mısır’daki “Damieta” sıvılaştırma terminaline nakletme veya ExxonMobil ile birlikte yüzer sıvılaştırma tesisi (FLNG) kullanma seçenekleri üzerinde düşündüğü bilgisini de verdi.

Gazete “Chevron Sonuçları 26 Temmuz’da Veriyor… Kıbrıs MEB’inin 12’nci Parselindeki Üçüncü Sondaj Devam Ediyor” başlıklı başka bir haberinde ise Amerikan Chevron şirketinin 12’nci parselde gerçekleştirmekte olduğu teyit sondajın sonuçlarını 26 Temmuz’da Rum Enerji Bakanlığı’na vermesinin beklendiğini yazdı.

“Chevron’un teyit sondajı bin 750 metrede”

Habere göre Chevron, bölgede daha önce keşfedilen doğal gaz rezervini doğrulamak için nisan sonunda başladığı ve şu anda bin 750 metreye ulaştığı teyit sondajı kapsamında deniz yüzeyinin 5 bin 500 metre derinine inmeyi hedefliyor.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Rum iç piyasasının ihtiyacı ve AB’ye ihraç edilebilecek miktarla ilgili planlamaları tamamlamak için Chevron’un sondaj sonuçlarını bildirmesini bekliyor. Elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğal gazın Güney’e üç yıl içerisinde, sözde Rum yataklarından ve muhtemelen İsrail’den nakledilebileceğini açıklayan Papanastasiu, hedeflerinin yılsonunda anlaşmayı yapmak ve 2024’ün ikinci çeyreğinde sıvılaştırılmış doğal gaz ithali olduğunu söyledi.

“Şirketler görüşmek üzere 29-30 Mayıs’ta Güney’e davet edildi"

Papanastasiu, gaz rezervinin değerlendirilmesi için “Afrodit” yatağının işletmecisi Chevron ile temas edeceklerini, sonuç alamazlarsa başka alternatif çözümleri olduğunu, halen Güney Kıbrıs’a nakil için yapılan resmî teklifler olduğunu anlattı.

Rum Enerji Bakanlığı, ruhsat verdiği şirketler ve İsrail MEB’inde ruhsat sahibi olanlar yanında, doğal gaz sıvılaştırma teknolojisiyle meşgul olan, boru hattı inşa etme teklifinde bulunan veya piyasalara aktarmak üzere doğal gaz satın alma teklifinde bulunan büyük yabancı şirketleri görüşmek üzere 20-30 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’a davet etti.

“EuroAsia için imzalar birkaç güne kadar atılacak"

Papanastasiu Girit ve İsrail’i deniz altı elektrik kablo hattı ile bağlayacak EuroAsia projesine değinirken önümüzdeki günlere kabloyu yapacak Fransız şirketi, trafoları yapacak Alman şirketi ve Yunanistan’dan sistem yönetimi teknolojisi sağlayıcısı ile önümüzdeki günlerde anlaşma imzalanacağı bilgisini de verdi.

