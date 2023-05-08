Bayar ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen çınarlarından Cemal Bayar bugün hayata gözlerini yumdu.
Bayar’ın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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