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16 yaşında bıçak tehdidiyle banka soydu

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Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtindeki bir banka şubesine giden 16 yaşındaki bir çocuk bıçak tehdidiyle bankayı soydu

16 yaşında bıçak tehdidiyle banka soydu

Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtindeki bir banka şubesine giden ve bıçak tehdidiyle para çalan kişinin 16 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Soyguncu, Çocuk ve Yalınayak” başlıklı haberinde, bıçak tehdidiyle bankayı soyan Kıbrıslı Rum’un reşit bile olmadığını, soygun sonrasında yürüyerek kaçtığını, geride bıraktığı izlerden dolayı da daha sonra yakalandığını yazdı.

Banka etrafından bir an önce uzaklaşmak için bir ara koşan 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un ayakkabısından birini istemeden de olsa geride bıraktığını yazan gazete, bu durumun, yakalanmasını kolaylaştırdığını belirtti. 

Habere göre bahse konu kişi, yaşından dolayı devletin ilgili birimleri tarafından özel muamele görecek. Tutuklama konusunda Rum Sosyal Hizmetler Birimi’ne de haber verildi.

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