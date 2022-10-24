“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”





İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin, felaketi önlediğini vurgulayarak, yangına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekti.



Müdürlükten yapılan açıklamada, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların, hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi. Açıklamada, 14 maddelik tedbirler şöyle sıralandı:



“1-Temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.



2-Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.



3-Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.



4-İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.



5-Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.



6-Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.



-“Çoklu priz kullanımından kaçının”



7-Elektrik tesisatına aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları aynı anda devreye koymayınız. Ayrıca fazla akım tüketen (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.) cihazları kullanırken, çoklu priz kullanımından kaçınınız ve bu tür fazla akım tüketen cihazları direkt elektrik fişine takarak, kullanmaya özen gösterin.



8-Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayın.



9-Mumlarınızı özel mumluklar içerisinde yakmanız, olası bir yangın riskini önlemenizde büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca aydınlatma amacı ile kullanmış olduğunuz mum, gaz yağlı lamba vb. gibi yanıcı maddeleri çocuklarınızın ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.



-“Unutulan yağ alev alırsa kesinlikle su ile müdahale etmeyin”



10-Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan yağ alev alırsa, panik yapmayın ilk olarak ocağın altını kapatın, yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz, eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu aldıktan sonra tavanın veya tencerenin üzerini örtün ve soğumasını bekleyin. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının daha fazla büyümesine sebep olmaktadır.



11-Tarımsal araçlar, özel araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.



12-Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.



13-İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.



14-Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”