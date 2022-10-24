Gönyeli Festivali ünlü rap yıldızı Eypio ile sona erdi

Gönyeli Gençlik Festivali’nin kapanış konseri Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Eypio ile yapıldı



Her yıl genç yetenekler ve yıldızların sahne aldığı, binlerce genci buluşturan Gönyeli Gençlik Festivali’nde bu yıl Osman Tuğsal, Ahmet Evan, Fikri Karayel, Ece Seçkin, Egoin, Oneblood ve Eypio konserleri yer aldı.



Gönyeli Gençlik Festivali’nin cumartesi gerçekleştirilen final akşamında gençler Egoin, Oneblood ve Eypio ile eğlendi.



Gönyeli Gençlik Festivali’nde “Üreten Gençler” stantları, 65 yaş üzeri için kurulan “Feslikan Dost Kahvesi”, Gönyeli SAM stantları da yer aldı.