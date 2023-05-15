Yürekler ağza geldi.

Lefkoşa Ortaköy'de sabah 07,30 sularında FK 445 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kavşakdaki bir araca ardından yoldan çıkarak bir trafik levhasına sonrasında aracı ile Murat Elektıronik adlı iş yerinin camını kırarak içeriye girdi.
Kazada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.
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