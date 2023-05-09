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Yoldan çıktı, tellere daldı

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Aşırı alkollü 33 yaşındaki araç sürücüsü Onur Milli, Yenierenköy Halk Plajı ana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bahçeyi çevreleyen tellere çarptı

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Yoldan çıktı, tellere daldı
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Yenierenköy Halk Plajı ana yolunda önceki gün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.
Saat 17.30 sıralarında, Yenierenköy Halk Plajı ana yolunun 1 ile 2’nci kilometreleri arasında JM 019 plakalı aracıyla seyreden 33 yaşındaki Onur Milli, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir bahçeyi çevreleyen tellere çarptı.
220 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirlenen Onur Milli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra tutuklandı.
 
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