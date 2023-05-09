Cinayet zanlısı KKTC’ye mi kaçtı?

Limasol’da Ukraynalı bir kadın öldürüldü. Cinayetle ilgili aranan 25 yaşındaki Türkiye uyruklu siyasi sığınmacı Erkan Alkan’ın KKTC’ye kaçtığından şüphe edilirken KKTC Polisi alarma geçti

Limasol’un Yermosoya bölgesinde geçtiğimiz Cumartesi günü bir apartman dairesinde 35 yaşındaki Ukraynalı bir kadın öldürüldü.Cinayetin zanlısı olarak polis, 25 yaşındaki Türkiye uyruklu siyasi sığınmacı Erkan Alkan’ı arıyor.Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “35 Yaşındaki Kadını Soğukkanlılıkla Öldürdü” başlığıyla aktardığı haberinde, Alkan’ın 35 yaşındaki Ukraynalı bir kadınla 350 Euro karşılığında birlikte olmak için anlaştığını, sonrasında ise kadının apartman dairesinde ölü bulunduğunu yazdı.Gazete, 35 yaşındaki kadının arkadaşının, kadından haber alamaması üzerine kaldığı daireye giderek çilingir yardımıyla içeri girdiğini ve arkadaşını elleriyle ayakları bağlanmış, boğazının etrafında da banyo havlusu sarılmış halde ölü bulduğunu kaydetti.Kadının ağzının bezle kapatılmış olduğunu, burnunun kırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğunu belirten gazete, polisin yaptığı incelemede kadının ölmeden önce Alkan ile boğuştuğunu tespit ettiğini yazdı.Gazete, olay yerinde içinde plastik kablo bağları olan bir naylon poşet ile Alkan’a ait olduğu düşünülen kol saati ile çanta bulunduğunu bildirdi.Haberde, tüm geçiş kapılarına ve havalimanlarına bilgilendirme yapıldığı belirtilirken, polisin, Alkan’ın KKTC’ye kaçmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.Gazete, kadını bulan arkadaşının da polis tarafından fuhuş yapmak suçundan gözaltına alındığını yazdı. Limasol’un Yermosoya bölgesindeki bir apartman dairesinde yarı çıplak, elleri ve ayakları plastik kablolarla bağlı, dayak yemiş vaziyette ve ağzı havluyla tıkanmış halde bulunan Ukraynalı kadının bir arkadaşı tutuklandı.Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlının cinayete kurban giden kadına para karşılığında “erkek” ayarladığı belirtildi.Polis, mahkemeye çıkarılan zanlının Ukraynalı kadından “her erkek başı” 50 Euro aldığını söyledi. Mahkeme, “fuhuş” suçlamasıyla tutuklanan zanlı aleyhine 4 günlük tutukluluk emri verdi.Öte yandan olayda katil zanlısı olarak aranan Erkan Alkan’ın Türkiye’den kaçarak Güney Kıbrıs’a siyasi sığınmacı olarak geldiği ve Türkiye’de hakkında “yakalama” kararı olduğu iddia edildi.Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu ise, 25 yaşındaki Erkan Alkan’ın KKTC’ye geçtiğine yönelik çok ciddi bulguların olduğunu iddia etti.Andreu, zanlının KKTC’de olduğunu doğrulamak için İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını söyledi.Güney yetkili makamları katil zanlısının Kuzey Kıbrıs’a kaçtığından şüphelendiği gerekçesi ile KKTC Polis Genel Müdürlüğüne’de yazı gönderdi.Polis Genel Müdürlüğü, tüm KKTC geçiş noktaları, hava yolu ve liman kapılarına adı edilen katil zanlısı Erkan Alkan’ın Güney Kıbrıs’ta işlenen bir cinayetten dolayı Güney Yetkili Makamları tarafından arandığını duyurdu. Polis, 01.11.1997 doğumlu Erkan Alkan’ın KKTC’ye giriş-çıkış yapması halinde alı konularak ‘Derhal’ tutuklanmasını ve ilgili kişilere teslim edilmesi yönünde mesaj çekti.