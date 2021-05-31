Yolcu sayısında rekor düşüş

COVID-19’un ülkemize geldiği 2020 Mart ayından itibaren KKTC’ye Ercan Havalimanı ile deniz limanlarından gelen yolcu sayılarındaki düşüş rekora ulaştı. 2020 ile 2021 yıllarının ilk dört ayını karşılaştığımız zaman yüzde 88’lik bir düşüş yaşandı





2020 yılının ilk dört ayında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı KKTC vatandaşları hariç 285 bin 140 iken, 2021 yılı Ocak-Nisan dönemi için bu rakam yüzde 88,4 oranında azalarak 32 bin 936 olarak gerçekleşti



Ercan Havalimanı ile deniz limanlarından gelen yolcu sayısında önemli oranda gerileme var: 285 bin yolcudan 33 bine geriledik…

Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin en fazla darbe vurduğu sektörlerin başında turizm geliyor.

COVID-19 virüsünün ülkemize geldiği 2020 Mat ayından itibaren KKTC’ye Ercan Havalimanı ile deniz limanlarından gelen yolcu sayılarındaki düşüş rekor düzeye ulaştı. 2020 ile 2021 yıllarının ilk dört ayını karşılaştığımız zaman yüzde 88’lik bir düşüş olduğu gözlemleniyor.

Geçtiğimiz aylarda bu rakam yüzde 98’e kadar çıkmıştı. Hükümetin kapalı devre turizm adı altında Ercan Havalimanı’nda tarifeli uçak sefer sayısında biraz olsun artırması yolcu sayısının çok az da olsa yukarılara çıkmasına neden oldu.



2020 NİSAN’DA SADECE 67 YOLCU GELDİ

KKTC’ye hava ve deniz limanlarından Ocak 2020’de 112 bin 232 Türkiye vatandaşı yabancı yolcu giriş yaparken 2021’nin ayni ayında 5 bin 295 olarak gerçekleşti.

Şubat 2020’de 128 bin 734 olan giriş rakamı 2021’de 6 bin 948 oldu. Mart 2020’de 44 bin 107 olan giriş sayısı 2021’de 10 bin 32, 2020 Nisan’da ise 67 olan yolcu 2021 Nisanında 10 bin 6161’e yükseldi.



2021’İN 4 AYINDA 33 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI

2020 yılının ilk dört ayında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı KKTC vatandaşları hariç 285 bin 140 iken 2021 yılı Ocak-Nisan dönemi için bu rakam yüzde 88,4 oranında azalarak 32 bin 936 olarak gerçekleşmiştir.

TC uyruklularda yüzde 93,5, diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 69,0 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.



2020-21 OCAK NİSAN AYLARINDA YÜZDE 94 DÜŞÜŞ

2020 yılının Ocak-Nisan aylarında Ercan Havalimanı ile deniz limanlarından ülkemize gelen Türkiye uyruklu vatandaşların sayısı 26 bin 322 iken bu sayı bu yılın ayni döneminde yüzde 93,5 düşüşle 14 bin 713 olarak gerçekleşti.

Türkiye uyrukluların 2020 Ocak ayında 92 bin yolcu KKTC’ye giriş yaparken 2021 de sadece 3 bin 79 oldu. 2020 Şubatta 99 bin 746 olan rakam 2021’de 2 bine, geriledi. 2020 Mart ayında koronavirüs pandemisinin ülkemizde de görülmesinin ardından rakamlar düşüşe geçti. Mart 2020’de 99 binlerden 34 bin 452 yolcuya gerileyen gelişler 2021’de 3 bin 639 oldu. Nisan 2020’de sadece 24 Türkiye vatandaşı yolcunun giriş yaptığı KKTC’ye geçtiğimiz 2021’in Nisan ayında bu sayı 5 bin 688’e yükseldi.



4 AYDA 59 BİN YABANCI YOLCU GİRİŞİ

KKTC’ye hava ve deniz limanlarından 2020 yılında 58 bin 818 yabancı yolcu giriş yaparken bu sayı yüzde 69 düşerek 18 bin 223 olarak gerçekleşti.

2020 Ocak ayında ülkemize 20 bin 132 yabancı yolcu giriş yaparken 2021’de bu sayı yüzde 89 gerileyerek 2 bin 216’da kaldı. Şubat ayında 28 bin 988 olan yabancı giriş sayısı 2021’de 4 bin 641 oldu. Mart ayında 9 bin 655 yabancı hava ve deniz limanlarından KKTC’ye giriş yaparken 2021’de 6 bin 393’e geriledi. Nisan 2020’de 4 bin 973 yabancı ülkemizi ziyaret ederken, 2021’de 18 bin 223 olarak gerçekleşti.

